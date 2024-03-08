Блогер Настя Ивлеева поздравила с 8 Марта женщин-военнослужащих

Настя Ивлеева после скандальной вечеринки, которую устроила незадолго до Нового года, перестала появляться на публике и снимать свои шоу. Ей объявили бойкот, как и многим гостям ее мероприятия. Теперь блогерша выходит на связь только по особым случаям. В честь 8 Марта она решила поздравить всех женщин, а также отдельно выделила военнослужащих.

Звезда была без макияжа. Она облачилась в черную водолазку и толстовку. По словам телеведущей, у нее этот праздник всегда вызывал чувство благодарности, солидарности и уважения к представительницам прекрасного пола.

Согласитесь, что красота и сила женского сердца она ни с чем не соизмерима! Она способна исцелять и поддерживать даже в самые темные времена! А еще, быть женщиной – это нести ответственность за то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, как реализовываешься сама каким идеалам служишь. Мы, женщины, это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни! Отдельно хочу поздравить женщин-военнослужащих, военных врачей и медсестер! Пожелать вам всем огромного счастья и бесконечной любви! Не бойтесь меняться и менять мир вокруг себя! И пусть ваши щечки всегда будут такими румяными не только после солнца», – сказала Настя.

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В этот день у нее двойной праздник. Телеведущей исполнилось 33 года. Она не стала рассказывать, как отметит это событие. Скорее всего, Настя не будет публиковать кадры с торжества. Она после скандала предпочитает проводить любые значимые даты в кругу близких.