Полина Гагарина привезла подросшую дочку в Санкт-Петербург: «Вся семья приехала»

Полина Гагарина до недавнего времени скрывала лицо своей дочки Мии. Она родила ее, когда была в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Певица делилась лишь кадрами, где ее можно увидеть со спины. Но в 2023 году она вывела ее на сцену и впервые представила публике.
А теперь в честь 8 Марта артистка приехала в Санкт-Петербург, чтобы дать там концерт. Она запечатлелась в гостинице с шестилетней дочкой. Малышка в белой водолазке и джинсах сидела с мамой на подоконнике. Ее волосы были заплетены в две косички.
«С праздником, дорогие девочки. Будьте самыми любимыми и счастливыми. А мы в любимом городе, с любимыми и родными! Вся семья приехала поддержать меня сегодня в Ледовом!» – заявила Полина.
Полина Гагарина с дочкой приехала в Санкт-Петербург. Фото: соцсети Полины Гагариной
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Гагарина решила совместить приятное с полезным. Она праздничный день проведет с родными. При этом певица вечером выступит на концерте, чтобы порадовать публику. Напомним, что от первого брака с Петром Кисловым у нее есть сын Андрей.