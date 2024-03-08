Полина Гагарина привезла подросшую дочку в Санкт-Петербург: «Вся семья приехала»

Полина Гагарина до недавнего времени скрывала лицо своей дочки Мии. Она родила ее, когда была в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Певица делилась лишь кадрами, где ее можно увидеть со спины. Но в 2023 году она вывела ее на сцену и впервые представила публике.

А теперь в честь 8 Марта артистка приехала в Санкт-Петербург, чтобы дать там концерт. Она запечатлелась в гостинице с шестилетней дочкой. Малышка в белой водолазке и джинсах сидела с мамой на подоконнике. Ее волосы были заплетены в две косички.