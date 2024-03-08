Галкин* заявил, что поздравил Пугачеву и дочку Лизу с Международным женским днем

Максим Галкин* уехал на гастроли, оставив Аллу Пугачеву с детьми в одной из европейских стран. Он отправился в Литву, где уже дал концерты в нескольких городах. 8 Марта юморист запланировал выступление в городе Шяуляй. Но он не забыл поздравить жену и дочку Лизу с Международным женским днем.

Артист выложил архивное фото, на котором Примадонна в джинсовых шортах и жилетке красуется с еще маленькой наследницей, облаченной в желтое платье и куртку из денима.

По словам Галкина*, он вместе с сыном Гарри поздравил своих девчонок с праздником. Юморист подчеркнул, что в их лице поздравляет и всех представительниц прекрасного пола.