Галкин* заявил, что поздравил Пугачеву и дочку Лизу с Международным женским днем

Максим Галкин* уехал на гастроли, оставив Аллу Пугачеву с детьми в одной из европейских стран. Он отправился в Литву, где уже дал концерты в нескольких городах. 8 Марта юморист запланировал выступление в городе Шяуляй. Но он не забыл поздравить жену и дочку Лизу с Международным женским днем.
Артист выложил архивное фото, на котором Примадонна в джинсовых шортах и жилетке красуется с еще маленькой наследницей, облаченной в желтое платье и куртку из денима.
По словам Галкина*, он вместе с сыном Гарри поздравил своих девчонок с праздником. Юморист подчеркнул, что в их лице поздравляет и всех представительниц прекрасного пола.
Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети Максима Галкина*
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Некоторые пользователи Сети заметили, что он выложил архивное фото, а не свежее. Они посчитали, что это было сделано специально, чтобы не показывать, как изменилась Пугачева и как повзрослела Лиза.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.