Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк показала, как выглядит ее пятилетняя сестра Мила

Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с онкологическим заболеванием. Актриса перестала появляться на публике. Родные оградили ее от общества, чтобы она могла спокойно проходить лечение. Примечательно, что ее муж Петр Чернышев продолжает выступать на льду и содержать семью.

У пары растет дочка Мила, которая родилась в октябре 2018 года. Девочку спортсмен показывает очень редко. Но накануне 8 марта кадры с крохой выложила в Сеть старшая дочка Заворотнюк от прошлых отношений Анна. Она побывала в садике на утреннике у сестры.

На представленном видео дети разыгрывают сцену из спектакля «Волк и семеро козлят». Анна сделала акцент на девочке в розовом платье с блестками и в туфлях в тон. Ее светлые волосы были заплетены в косички.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие поклонники сразу отметили, что девочка очень похожа на Заворотнюк. Сама Анна восхитилась маленькой сестричкой. Она в первом ряду наблюдала за спектаклем.