Пригожин об уехавшей из России Пугачевой: «Она ржет, кайфует от того, что ее сейчас все обсуждают»

Алла Пугачева взбудоражила общественность, выпустив несколько видео. Сначала она показала, как веселиться в Европе. Потом певица обрушилась с критикой и осуждением на Стаса Михайлова. Ей не понравилось, как коллега заявил, что уехавшие звезды приползут на коленях.

Иосиф Пригожин встал на сторону Михайлова. Он считает, что Примадонна стала вести себя непозволительно для своего статуса. При этом продюсер уверен, что певица специально делает такие ролики, чтобы о ней говорили.

«Она ржет, кайфует от того, что ее сейчас все обсуждают, - уверен Иосиф. - Она бросила кость, как собакам: «Терзайте!». Как телефонные мошенники приманку делают, наживку и все схватили. Все червячка этого жрут. Она кинула червяка и все его поймали. И теперь комментируют, дают оценку: хорошо это или плохо. Пугачевой это было и нужно. Она сидит и наблюдает», – заявил Пригожин, пишет «МК».

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По мнению продюсера, со временем артистка успокоится и перестанет делать подобные вещи. Он уверен, что такими поступками Примадонна уменьшает свой масштаб, как звезды.