Киркоров рассказал, как его близости с Пугачевой помешал Михалков: «В самый разгар эйфории, начинает вибрировать»

Филипп Киркоров давно состоит в разводе с Аллой Пугачевой. Но певец не перестает вспоминать годы, когда они были вместе. Накануне 8 марта вышел выпуск шоу «Что было дальше?», в котором принял участие король отечественной эстрады.

Съемки проходили еще в ноябре 2023 года, но потом из-за вечеринки Насти Ивлеевой выпуск придержали. В студии он поделился пикантными подробностями из своей жизни. Неожиданно Киркоров рассказал, как у него случилась страстная ночь с Аллой Пугачевой за два месяца до свадьбы.

«Лежим мы с любимой. Имя на "А" начинается, на "А" заканчивается. Баба Ванга нагадала, что все мои главные будут на букву "А". Алла Пугачева, Ани Лорак, Анна Asti, Анна Нетребко, Анастасия Стоцкая, Анна Maruv... Моя история абсолютно честная. Я прожил десять лет с главной артисткой и певицей этой страны... Занимаемся любовью... Все было очень красиво, романтично...» — начал свою историю певец.

Он отметил, что хотел удивить свою избранницу. Артист привез из-за границы в 1994-м году фосфорные наклейки, которые светятся в темноте. Тогда они были редкостью.Киркоров устроил романтическую обстановку, наклеив их на потолок, создав иллюзию звездного неба.

«И в это время, в самый разгар эйфории, начинает вибрировать телефон! Вибрирует и вибрирует», – сказал артист.

Он признался, что ему позвонил человек большого масштаба. Ему пришлось одеться и срочно перезвонить, но трубку уже никто не взял.

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«Процесс, естественно, остановился... Она тоже увидела, кто звонит. Мадам, естественно, не удивишь личностью этого масштаба», – заявил певец.

По словам Филиппа Бедросовича, потом уже в сообщении он узнал, что Никита Михалкова хотел сделать ему необычный подарок. Режиссер на съемках фильм «Сибириада» убил медведя. Шкуру этого животного он захотел подарить звезде. Этот мех артист сохранил и принес в студию, чтобы показать комикам.