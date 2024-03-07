«Эта шустрая девчушка такой серьезной и дисциплинированной стала»: поклонники восхитились дочкой Кудрявцевой, которая приехала к маме

Лера Кудрявцева в свои 52 года не только ведет передачи, но и стала певицей. Но на репетиции танца для клипа она повредила ногу. Врачи провели операцию на порванной коленной связке, взяв одно из сухожилий из ее голени.

Теперь телеведущая проходит реабилитацию дома. Незадолго до случившегося она съехала из дома, где жила с мужем Игорем Макаровым. По словам блондинки, она дала ему время на исправление, так как хоккеист стал злоупотреблять алкоголем. Пока Лера находилась в больнице, она отправила в санаторий свою маму, а также в разные санатории мужа и дочку Марию с няней.

На днях Лере сняли швы. Она отметила, что восстановление будет долгим. Но 6 марта к ней приехала пятилетняя наследница. Она смогла отвлечь свою маму от болей и неудобств.

Сначала Мария устроила целое представление. Она встала и вытянулу ногу вверх, показав безупречную стойку и шпагат. Кудрявцева похвалила ее, восхитившись растяжкой.