«Эта шустрая девчушка такой серьезной и дисциплинированной стала»: поклонники восхитились дочкой Кудрявцевой, которая приехала к маме

Лера Кудрявцева в свои 52 года не только ведет передачи, но и стала певицей. Но на репетиции танца для клипа она повредила ногу. Врачи провели операцию на порванной коленной связке, взяв одно из сухожилий из ее голени.
Теперь телеведущая проходит реабилитацию дома. Незадолго до случившегося она съехала из дома, где жила с мужем Игорем Макаровым. По словам блондинки, она дала ему время на исправление, так как хоккеист стал злоупотреблять алкоголем. Пока Лера находилась в больнице, она отправила в санаторий свою маму, а также в разные санатории мужа и дочку Марию с няней.
На днях Лере сняли швы. Она отметила, что восстановление будет долгим. Но 6 марта к ней приехала пятилетняя наследница. Она смогла отвлечь свою маму от болей и неудобств.
Сначала Мария устроила целое представление. Она встала и вытянулу ногу вверх, показав безупречную стойку и шпагат. Кудрявцева похвалила ее, восхитившись растяжкой.
Потом они легли у телевизора и стали смотреть мультик «Простоквашино». Раньше телеведущая признавалась, что дает дочке смотреть старые советские мультфильмы и детские российские фильмы.
«Валяемся с Машей», — написала Лера.
Девочка с нежностью обнимала свою маму, когда они лежали у экрана.
Пользователи Сети восхитились кадрами. Многие заметили, что Мария не только повзрослела, но и стала более смышленой.
«Ух, какая умничка Машенька», — сказала batmenasya.
«Машенька молодец такая, мамочку поддерживает», — отметила leramalakhova102.
«Мамино счастье», — написала marinak2395.
«Маша, молодец! Спортивная девочка, в папу», — решила 1964natali38.
«После шпагата Маши, Волочкова отдыхает», – высказалась 24tatianaa.
«Неужели эта шустрая девчушка круть-верть такой серьезной и дисциплинированной стала», — восхитилась irinadimitrova413.
«Лера, как хорошо, что у вас доченька. Она всегда к маме ближе. С ней и поговорить и полежать в обнимочку приятно», — написала kudtamiv.
Лера Кудрявцева будет восстанавливаться несколько месяцев. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Пока Лера боится наступать на ногу, хотя врачи ей разрешили это делать. По квартире она передвигается на костылях. Телеведущая признавалась, что ест почти весь день. К ней приходит сестра, которая живет в соседнем подъезде, и кормит. По словам блондинки, она поправилась, но даже не может встать на весы, чтобы взвеситься.
Приезд дочки ее обрадовал и помог набраться сил. Примечательно, что после Нового года у нее началась череда проблем. Она находится на грани развода с мужем, ее квартиру затопило, когда телеведущая отдыхала в Дубае. И теперь она проходит реабилитацию, которая займет около трех месяцев. Пока Кудрявцева не ездит на съемки шоу «Секрет на миллион» и другие проекты.
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Ей присылают подарки и цветы друзья. Почти каждый день Лера рассказывает о своем самочувствии. Она признавалась, что смотрит ролики, где люди едят. По словам блондинки, это помогает ей отвлечься. Поклонники надеются, что ей удатся вернуться на работу, а также наладить отношения с мужем.