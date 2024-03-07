Ляйсан Утяшева рассказала, что начались съемки нового сезона ее шоу с Пашей Волей про выживание

Ляйсан Утяшева ведет несколько проектов. Шоу про выживание она стала вести вместе с мужем Павлом Волей. Первый сезон прошел в Дубае, а в второй завершился совсем недавно. «Выжить в Самарканде» запомнился тем, что там участвовали Юлия Паршута и Митя Фомин. Но победителем стал участник народной команды Александр Лось, который получил 10 миллионов рублей.

6 марта Утяшева призналась, что стартовали съемки третьего сезона проекта. Пока она не стала называть страну, где будут выживать звезды и простые люди. Телеведущая покрасовалась в белой рубашке и юбке. Она отметила, что пока не может раскрывать подробности.