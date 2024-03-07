Ляйсан Утяшева рассказала, что начались съемки нового сезона ее шоу с Пашей Волей про выживание

Ляйсан Утяшева ведет несколько проектов. Шоу про выживание она стала вести вместе с мужем Павлом Волей. Первый сезон прошел в Дубае, а в второй завершился совсем недавно. «Выжить в Самарканде» запомнился тем, что там участвовали Юлия Паршута и Митя Фомин. Но победителем стал участник народной команды Александр Лось, который получил 10 миллионов рублей.
6 марта Утяшева призналась, что стартовали съемки третьего сезона проекта. Пока она не стала называть страну, где будут выживать звезды и простые люди. Телеведущая покрасовалась в белой рубашке и юбке. Она отметила, что пока не может раскрывать подробности.
«Всем привет, дорогие друзья! У меня уже весна, мы ворвались в съемки „Выжить в...“. Где — пока секрет, но что-то я вам показывать буду», — сказала Ляйсан.
Ляйсан Утяшева взяла с собой много нарядов. Фото: соцсети Ляйсан Утяшева
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Оказалось, что с собой она привезла даже собак. На следующий день Утяшева уже облачилась в платье шоколадного цвета с блестками и капюшоном. Она засняла Павла Волю, который решил вычесать их питомцев. Телеведущий был в палатке, где стоял босиком. Супруги поели еду, которую им привезли в боксах. Воля пошутил, что любит такую роскошную жизнь.