Ляйсан Утяшева рассказала, что начались съемки нового сезона ее шоу с Пашей Волей про выживание

Ляйсан Утяшева снова отправилась в путешествие. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева поделилась первым кадрами со съемок третьего сезона «Выжить в...», куда привезла даже своих собак.

Ляйсан Утяшева ведет несколько проектов. Шоу про выживание она стала вести вместе с мужем Павлом Волей. Первый сезон прошел в Дубае, а в второй завершился совсем недавно. «Выжить в Самарканде» запомнился тем, что там участвовали Юлия Паршута и Митя Фомин. Но победителем стал участник народной команды Александр Лось, который получил 10 миллионов рублей. 

6 марта Утяшева призналась, что стартовали съемки третьего сезона проекта. Пока она не стала называть страну, где будут выживать звезды и простые люди. Телеведущая покрасовалась в белой рубашке и юбке. Она отметила, что пока не может раскрывать подробности. 

«Всем привет, дорогие друзья! У меня уже весна, мы ворвались в съемки „Выжить в...“. Где — пока секрет, но что-то я вам показывать буду», — сказала Ляйсан.

Ляйсан Утяшева взяла с собой много нарядов. Фото: соцсети Ляйсан Утяшева

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Оказалось, что с собой она привезла даже собак. На следующий день Утяшева уже облачилась в платье шоколадного цвета с блестками и капюшоном. Она засняла Павла Волю, который решил вычесать их питомцев. Телеведущий был в палатке, где стоял босиком. Супруги поели еду, которую им привезли в боксах. Воля пошутил, что любит такую роскошную жизнь. 

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