Кристина Орбакайте выступила в московском баре без фонограммы: «Когда вырубился звук»

Кристина Орбакайте весной дала первый концерт в этом году в России. Она предстала в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. А 6 марта певица снова выступила, но уже в Москве. Она появилась в баре Petter. Артистка задержалась на сорок минут, но потом отработала час концерта. Не обошлось без конфузных ситуаций. В один момент пропал звук. Кристина стала петь вживую вместе с залом.

«Когда вырубился звук на концерте, поем с моими любимыми зрителями», — заявила она.

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На этот раз певица решила также исполнить трек Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». А вот от журналистов она сбежала через черный ход. Артистка старается не давать никаких комментариев, так как ее семья в последнее время часто оказывается в центре скандалов. По данным телеграм-канала Shot, увидеть выступление Орбакайте пришло около семидесяти человек, а билет стоил около 15 тысяч рублей.