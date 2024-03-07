Пригожин заявил, что Пугачева бросила всех, для кого пела: «Превращаться в ворчливую бабку некрасиво»

Алла Пугачева всегда оказывается в центре внимания. На днях она решила устроить разборки со Стасом Михайловым. Певица была возмущены тем, что сказал ее коллега. Стас обмолвился, что уехавшие артисты приползут на коленях и будут целовать ноги.

Примадонна спародировала его, изобразив хриплый голос. Она заявила, что встала бы на колени, да ноги уже не те, отправила певца зарабатывать и обозвала. Также звезда заявила, что нормальные люди в Россию не вернутся. У многих ее слова вызвали негодование. Иосиф Пригожин считает, что ведет себя Алла Борисовна неправильно. Он уверен, что говорить за весь российских народ точно неэтично.

«Все, что она делает, не красит женщину такого калибра, от которой фанатела вся страна. Превращаться в ворчливую бабку некрасиво. Помните, как она пела: „Спи спокойно, страна, я у тебя одна“. Теперь эта самая одна свалила и бросила всех, для кого пела, кто давал ей большие деньги в современной России», — поделился Пригожин, пишет Woman.ru.

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Продюсер отметил, что Пугачевой не следовало уезжать. Он уверен, что она просто обиделась. По словам Иосифа, недавно певица приезжала, пыталась договориться, но получила отказ, поэтому теперь всем бросает вызов.