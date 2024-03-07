102-летняя мама актрисы Ирины Алферовой получила травму головы, упав у подъезда

Журналисты выяснили, что 6 марта неприятный инцидент случился с мамой Ирины Алферовой — Ксенией Архиповной. Она в свои 102 года ведет активный образ жизни. Пожилая женщина заходила в подъезд, когда поскользнулась. Сиделка придерживала для нее дверь. У нее подвернулась нога, поэтому родительница актрисы не устояла на ходунках и упала.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Пожилая дама ударилась головой о выступ на стене. Она была в мягком платке и теплой куртке, что смягчило падение. Но ей понадобилась помощь медиков. Ей наложили несколько швов. Сотрясение у нее не диагностировали, поэтому Ксения Архиповна смогла отправиться домой. О ней заботится дочка и другие родственники, пишет «МК».