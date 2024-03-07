Актрисе Нонне Гришаевой потребовалась экстренная помощь врачей

7 марта стало известно, что Нонна Гришаева почувствовала себя плохо. В этот момент она находилась в своем доме в Новой Москве. Отмечается, что у актрисы начались судороги. 52-летняя звезда российских кино не стала отказываться от помощи. Тесть артистки вызвал ей скорую помощь. Врачи смогли оказать ей экстренную помощь на месте. Госпитализироваться Гришаева не стала, пишет телеграм-канал Baza.

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Напомним, что актриса регулярно снимается в разных проектах и играет в театре. Она любит путешествовать с мужем Александром Нестеровым. У них есть сын Илья. От первого брака у артистки есть взрослая дочка Анастасия.