Лерика Голубева удивилась словам Мигеля, который назвал их роман наигранным: «Люди сильно меняются»

Лерика Голубева после участия в «Фабрике звезд» редко посещает светские рауты и почти не появляется на телевидении. Но она побывала в судии у Яны Чуриковой. Певица раскрыла подробности своей жизни. Она рассказала, как ее невзлюбила на шоу Алла Пугачева, а также о жизни в звездном доме. Лерика, как и другие участницы-девушки, часто веселилась в компании Мигеля. Но она призналась, что посмотрела его интервью. Слова танцора ее удивили.

Он заявлял, что ему было тяжело быть постоянно под камерами, изображать веселье, держать лицо. Также Мигель отметил, что просто дружил с Лерикой.

«Плюс еще наигранный роман с Лерикой Голубевой, который мне просто в горле стоял», — сказал он.

А вот Голубева не стала утаивать изумления, так как у нее были искренние чувства к нему.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».