В России снимут ремейк советского фильма «Варвара-краса, длинная коса»

Сарик Андреасян недавно признался в интервью, что российских кинематограф переживает новый этап. После ухода из России американского кинематографа и других санкций, российские режиссеры стали активно снимать новый материл.

Теперь отечественные фильмы бьют рекорды в прокате. И особою любовью у зрителей пользуется экранизация советской сказки или другая классика. Картина «Чебурашка» собрала кассу в 6,7 миллиарда рублей. Еще вышли фэнтези фильмы «По щучьему велению», «Бременские музыканты», а скоро в кинотеатрах покажут «Летучий корабль».

А кинокомпания «Марс Медиа» объявила, что намерена переснять советский хит Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». Недавно эта компания представила экранизацию «Мастера и Маргариты», которая собрала более 2 миллиардов рублей в прокате.

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Пока не известны подробности. Авторы заявили, что не будут переносить действия в сказке в современные реалии, но «осовременят деталями, в которых зритель будет считывать сегодняшнюю эпоху». Съемки должны стартовать в 2025 году, пишет KP.RU.