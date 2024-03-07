Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России

7 марта стало известно, что Камилу Валиеву исключили из состава сборной России. Такое решение приняло Министерство спорта. Ее убрали из списка кандидатов в сборную по фигурному катанию после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, пишет РИА Новости. Отмечается, что 17-летнюю Камилу исключили, опираясь на правила ведомства.

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Напомним, что в январе Спортивный арбитражный суд вынес вердикт по делу фигуристки о допинге. Ее признали виновной и дисквалифицировали. Теперь фигуристка не сможет участвовать в турнирах до декабря 2025 года. Более того, она не имеет права тренироваться на государственных катках. Она лишилась нескольких наград, включая золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Ранее многие поддержали спорстменку. Даже тренер Этери Тутберидзе была поражена тому, что произошло.