Бывший солист «АукцЫона» Рогожин объяснил уход Нагиева из шоу «Голос» отпуском

Дмитрий Нагиев раньше снимался в шоу, рекламе, сериалах и фильмах. А вот в 2022 году он перестал появляться на экранах. Актер даже перестал вести шоу «Голос». Ходили слухи, что он устроил себе творческий отпуск. Но теперь певец Сергей Рогожин раскрыл, куда именно пропал артист. Он следит за его жизнью. Бывший солист «АукцЫона» удивился, когда услышал от Нагиева, что ему хочется работать.

Он знает, что актер очень занят на разных проектах и не сидит без дела. По словам Рогожина, шоу «Голос» просто ушло в отпуск, а когда его вернули, то Дмитрия позвали, но у него уже не было свободного времени.

«Дима спросил: «Нас увольняют или это отпуск?» Но ему не дали четкого ответа, на какое время «отпуск». Дальше Дима подписывает четыре проекта в художественных фильмах. Одновременно 4 проекта! Это очень большая занятость. И когда «Голос» вернулся, Диме сказали «можно», а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках», — поделился певец.

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Он добавил, что поэтому артист пропустил Премию МУЗ-ТВ. По словам Рогожина, у Дмитрия большая занятость. Он постоянно снимался последние два года в том числе. Об этом певец рассказал в передаче «Так сказать» на RuTube.