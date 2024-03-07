Актер из «Слова пацана» Минекаев сообщил о тяжелой болезни: «Остался кашель»

Рузиль Минекаев проснулся знаменитым после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». За его жизнью теперь следят 1,6 миллиона человек. Актер признавался, что свободное время посвящает жене Азизе Бекмановой, с которой растит годовалого сына Рэмиля. Но недавно он пропал из соцсетей. Поклонники были встревожены, что артист перестал выходить на связь. А 6 марта он сообщил, что причиной его отсутствия стала тяжелая болезнь.

«Давно не виделись, не заходил сюда больше двух недель, потому что мы болели всей семьей, очень сильно болели. Еще до сих пор у меня остался кашель, и надо лечить это все», — поделился Рузиль в соцсети.

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Добавим, что пока в копилке актера всего несколько ролей. Однако он признавался, что после успеха сериала «Слово пацана» предложений стало больше, а также повысились гонорары. По словам Минекаева, теперь в магазине он может делать покупки и не смотреть на ценники, хотя раньше у него были ситуации, когда денег даже на еду не хватало.