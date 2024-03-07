Бузова заговорила про свое помолвочное кольцо с желтым бриллиантом: «Какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году»

Ольга Бузова не перестает мечтать о семье. После расставания с блогером Давой она долгое время была одинока. Телеведущая признавалась, что ей хочется видеть рядом с собой достойного мужчину. А 6 марта она появилась на премьере нового шоу «Сокровища императора».
Артистка словно специально подносила руку к лицу и, поправляя пряди волос, демонстрировала роскошное кольцо с желтым бриллиантом на том самом пальце. Журналисты спросили звезду, что у нее появилось помолвочное кольцо, но она увильнула от ответа.
«Да, уже два месяца», — сказала она.
А на вопрос о личной жизни Бузова решила не отвечать. Она отметила, что специально никому не раскрывает подробности.
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«Вы думаете, я никому об этом не сказала, пришла и вам все расскажу? Вот подловили! Поверьте, если бы я хотела об этом рассказать, я бы сделала это! Не хочется сегодня делать каких-то акцентов или подогревать слухов. Просто хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году», — пояснила телеведущая, пишет «МК».
Ольга Бузова показала кольцо. Фото: соцсети Ольги Бузовой