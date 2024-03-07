Бузова заговорила про свое помолвочное кольцо с желтым бриллиантом: «Какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году»

Ольга Бузова не перестает мечтать о семье. После расставания с блогером Давой она долгое время была одинока. Телеведущая признавалась, что ей хочется видеть рядом с собой достойного мужчину. А 6 марта она появилась на премьере нового шоу «Сокровища императора».

Артистка словно специально подносила руку к лицу и, поправляя пряди волос, демонстрировала роскошное кольцо с желтым бриллиантом на том самом пальце. Журналисты спросили звезду, что у нее появилось помолвочное кольцо, но она увильнула от ответа.

«Да, уже два месяца», — сказала она.

А на вопрос о личной жизни Бузова решила не отвечать. Она отметила, что специально никому не раскрывает подробности.

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