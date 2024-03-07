Экс-жена Аршавина Казьмина готовится к еще одной операции на носу: «Кончик надо вытянуть вперед, ноздри сузить»

На днях бывшая жена Андрея Аршавина — Алиса Казьмина — впервые за долгое время вышла на связь. Она начала восстанавливать нос, который у нее провалился из-за аутоиммунного заболевание. На публике журналистка рассказала, что хирург сделал ей операцию.

Для этого были взяты лоскуты со лба и носогубных складок, а еще часть ребра и хрящи с ушей. Теперь экс-жена футболиста призналась, что ей предстоит еще одна операция. Она переживает за свою внешность.

«Не хватает еще пары этапов, видно, что кончик надо вытянуть вперед, ноздри сузить. Это еще впереди. Скоро назначат очередную операцию. Очень хотелось бы, чтобы народ не сглазил всю работу», — поделилась Алиса в беседе с пранкером Суреном Кагармановым.

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Напомним, что она тяжело разводилась с Арашавиным. У них растет общая дочка. А потом Казьмина поругалась со своей мамой.