Выступление Кати Лель подешевело до миллиона рублей

Катя Лель недавно пережила новую волну популярности. Ее хит «Мой мармеладный» стал востребован в соцсетях у иностранцев. В итоге песню перепела даже Инстасамка. И на фоне интереса к своей персоне артистка стала посещать разные передачи и шоу, а ее гонорар резко вырос. Но популярность певицы уже пошла на спад. Ее выступления на 8 Марта оказались не востребованы.

В связи с эти стоимость ее выступлений на корпоративах снизилась в четыре раза. Лель даже согласилась исполнять «Мой мармеладный» на протяжении всей шоу-программы — 12 раз.

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По данным телеграм-канала Mash, если на новогодних праздниках она брала четыре миллиона за выступление, то теперь просит всего один миллион. А за 500 тысяч рублей артистка может спеть дуэтом вместе с кем-то из гостей на частном мероприятии.