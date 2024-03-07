Оксана Федорова поздравила всех женщин с наступающим 8 Марта: «Вы украшаете этот мир своей красотой»

Оксана Федорова редко посещает премии и концерты. Хотя порой бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» сама выступает на сцене как певица, а также танцует во время балов и соревнований по бальным танцам. А теперь она записала видео, в котором обратилась к женщинам. Телеведущая поздравила всех с наступающим Международным женским днем.

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