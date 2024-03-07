Продюсер Бабичев – про отсутствие карьеры внука Пугачевой в США: «Конкуренция высокая и возможности ограничены»

Певец и актер Никита Пресняков покинул Россию через полгода после того, как уехала его знаменитая бабушка Аллу Пугачева. Он обосновался в США, поближе к маме Кристине Орбакайте и с 2022 года ни разу не был на родине, в отличие от родственниц. С того момента артист пытается устроить карьеру, но, как считает продюсер Евгений Бабичев, безуспешно.

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Пресняков то снимает клипы, то выступает с концертами, но все это — временные заработки. И артисту приходится перебиваться такой случайной халтуркой. Почему, Бабичев объяснил сайту News.ru.

«Никита Пресняков пытается построить карьеру и клипмейкера, и режиссера в США. Но это большая страна, где конкуренция высокая и возможности ограничены. Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день», — порассуждал эксперт.

Бабичев считает, что если дела Преснякова там пойдут совсем худо, то мужчина задумается о возвращении домой.