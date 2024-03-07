Мария Погребняк назвала Евгению Искандарову самым лицемерным участником шоу «Сокровища императора»

Участница шоу «Сокровища императора Мария Погребняк на премьере реалити поделилась впечатлениями от проекта. Шоу выйдет на экраны 10 марта, и звезда не стара раскрывать всех карт, но дала понять, что зрителям предстоит узнать много интересного не только об испытаниях, но и о самих участниках. Поскольку со многими у Погребняк случились конфликты.

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Более того, Мария назвала им соперника, который смог ее неприятно удивить. Оказалось, что насчет Евгении Искандаровой она ошибалась.

«Никогда не думала, что Женя Искандарова носит маски. Самого лицемерного участника я еще не встречала», - поделилась с Voice Погребняк.

Что именно произошло между девушками, поклонники узнают уже из самого шоу. А вот об обострении между Марией и Давидом Манукяном уже известно. Погребняк попыталась публично застыдить блогера за то, что тот пробился в звезды только за счет Ольги Бузовой.