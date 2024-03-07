Ольга Бузова призналась, что не хотела встречаться с экс-бойфрендом Давой на реалити-шоу: «Переживала»

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что на шоу «Сокровища императора», которое стартует на ТНТ в марте, не хотела видеть блогера Даву. Это ее бывший парень Давид Манукян, и встреча с ним впервые после расставания состоялась как раз на проекте. Он оказался одним из участников, и его появление вгоняло Ольгу в дополнительный стресс.

«Я волновалась, переживала. Впервые состоялась наша встреча с моим бывшим молодым человеком, которого видеть не очень-то хотелось. Поэтому там стресса, поверьте, было достаточно», - призналась Telegram-каналу Super.ru звезда.

С Давой Бузова рассталась в 2021 году. Их роман начался как служебный – он снялся у нее в клипе, и закрутилось. Отношения были очень яркими, но почему все закончилось, до сих пор неизвестно.

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В настоящее время, по слухам, у Бузовой есть некий богатый поклонник. Он не скупится на дорогущие подарки, и в день рождения, который она отмечала в январе, подарил ей новую машину.