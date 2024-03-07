Режиссер Римас Туминас скончался в Италии

В возрасте 72 лет после продолжительной болезни ушел из жизни советский и литовский режиссер, экс-худрук Театра им. Е.Вахтангова Римас Туминас. Об этом сообщил директор учреждения Кирилл Крок, передает ТАСС. Последний вздох деятель испустил в реанимации итальянской клиники, где проходил лечение.

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В Telegram-канале Театра также появилось скорбное сообщение, передающее печальную новость.

Туминас возглавлял Театр им.Е.Вахтангова с 2008 по 2022 годы, где поставил несколько выдающихся спектаклей, отмеченных высокими театральными наградами. В марте 2022-го взял отпуск без содержания, чтобы пройти курс лечения в Литве, а с мая из-за оказываемого давления оставил должность худрука. Режиссеру в 2014 году диагностировали рак легких.