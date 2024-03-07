Лариса Гузеева травмировала ногу: «Неделю отходила со сломанной, боялась идти к врачу»

Телеведущая Лариса Гузеева напугала поклонников в Сети сообщением о своем здоровье. Звезда показала кадры, как ей накладывают гипс на левую ноги, причем это достаточно глухая повязка, охватившая всю конечность до колена.

Оказалось, что у Гузеевой травма. Она призналась, что упала буквально на ровном месте. И это уже ее второе такое падение с Нового года.

«Сломала ногу. Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу. Дурная я баба», - написала звезда.

Что именно за травма, как долго нога будет обездвижена и не потребуется ли вдруг операция, Гузеева не уточнила. Зато поблагодарила поклонников за теплые слова и пожелания, а также медсестру, наложившую ей гипс.

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В подобной ситуации сейчас коллега Гузеевой с канала НТВ Лера Кудрявцева. Она в середине февраля травмировала правую ногу – порвала связку, получила перелом гости в бедре. И ее ситуация потребовала даже операции, в ходе которой ей заменили поврежденную связку на целую.