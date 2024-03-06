Андрей Малахов признался, что шестилетний сын задает ему неудобные вопросы после детского сада

Андрей Малахов редко говорит о своей личной жизни. При этом в своих шоу о регулярно обсуждает злободневными темы и помогает родственникам найти пути к примирению. На этот на съемках передачи «МАЛАХОВ» она рассказал, что его сын Саша ходит в садик. Шестилетний наследник стал ему и своей маме Наталье Шкулевой задавать неудобные вопросы. И на днях он поставил своего знаменитого отца в неловкую ситуацию.

«Мой сын пришел из детского сада и спросил: "Папа, что такое цистит?" Я ему говорю: "Откуда ты это взял?"» – поделился Малахов с улыбкой.

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Также телеведущий признавался, что у его наследника день расписан по минутам. В юном возрасте мальчик посещает разные кружки и секции. При этом вечерами супруги стараются быть с сыном, смотреть с ним фильмы. А так как во время пандемии они почти всегда сидели дома, то теперь стараются ходить в театры. Андрей признался, что в субботу они рано ложатся спать, так как в воскресенье посещают утреннюю службу в храме.