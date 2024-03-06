Солистка группы «Фабрика» Тонева заявила, что 8 марта хочет провести в медитации

Участницы группы «Фабрика» вышли в свет. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Ирина Тонева и другие солистки группы «Фабрика» рассказали, какие подарки попросили у мужчин на 8 марта.

Группа «Фабрика» обычно выступает на сцене, но на этот раз участницы коллектива решили посетить премьеру шоу «Сокровища императора», которое выйдет на канале ТНТ. Ирина Тонева, Екатерина Москалева и Валерия Девятова предстали на ковровой дорожке в наряда преимущественно в черном цвете. 

Они находились в приподнятом настроении, так как приближается Международный женский день. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro они рассказали, что хотят получить в подарок на 8 марта. Их желания оказались очень простыми. 

«Пойду на концерт любимого исполнителя», – заявила Валерия.  

«Хочу простое девичье – сумочку и украшения», – призналась Екатерина. 

«А я хочу провести 8 марта в медитации», – неожиданно объявила Ирина. 

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Также на премьере отметилась Мария Погребяняк. Она бывшая жена футболиста Павла Погребняка. Блондинка приняла участие в проекте. С ней пришли три ее сына, чтобы поддержать. Они даже надели футболки с изображением мамы. 

«Дети моя главная поддержка. Надеть такие футболки было их инициативой», – заявила Мария. 

Ранее она участвовала в реалити «Звезды в Африке», где ей приходилось есть насекомых. Бизнесвумен заверила, что теперь прошла более сложные испытания. 

«На проекте приходилось пробовать что-то круче тараканов», – отметила она.

Мария Погребняк пришла с сыновьями на премьеру. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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