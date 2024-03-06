Певец Шаляпин вышел в свет вместе со своей бывшей женой Копенкиной: «Прохору жениться на мне снова не резон»

Прохор Шаляпин 6 марта появился на премьере шоу «Сокровища императора», которое выйдет на ТНТ. Он обычно редко одинок. В последнее время певец близко общается с Анастасией Волочковой. Но на этот раз он воссоединился с бывшей женой Ларисой Копенкиной.

В свои время их роман обсуждали в студии Андрея Малахова, а свадьба выпускника «Фабрики звезд» с возрастной бизнесвумен наделала много шума. Но в 2015 году они развелись. Артист на красной дорожке лучезарно улыбался рядом с экс-женой. Они много шутили, но сразу пресекли слухи о том, что у них возобновились отношения.

«Прохору жениться на мне снова не резон. Я переписала квартиру на сына. А вообще наши сердца свободны», – поделилась Копенкина.

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Напомним, что после развода они остались друзьями. Шаляпин пытался строить отношения с Анной Калашниковой, но их свадьба не состоялась. Роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской длился год, но они расстались. А в Лас-Вегасев 2021 года артист вступил в брак с богатой канадкой Татьяной-Клаудиа Дэвис. Но она умерла спустя несоклько месяцев после тяжелой болезни.