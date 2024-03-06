Жена Михайлова обратилась к Галкину* после высказываний Пугачевой: «Ради детей не позорь Аллу Борисовну»

Стас Михайлов на днях во время концерта напомнил о тех, кто уехал из страны и плохо о ней говорит. По словам певца, они «на коленях приползут и будут стоять у России и целовать ноги». В СМИ его высказывание мгновенно разлетелось, но некоторые журналисты приписали к его словам Аллу Пугачеву. Якобы речь шла о ней. Примадонна, которая находится в Европе, записала гневное видео, где посмеялась над ним и обругала.

«Чего ты испугался? Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, скажу, что думаю», — отметила она.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Михайлов заявил, что на подобное хамство Пугачевой лучшим ответом станет помощь Российской армии. Жена артистка Инна не стала молчать. Она написала: «Не Стасик, а Станислав. Надеемся, что разум победит». Потом она добавила: «Такие оскорбления унижают вас».

Еще супруга Михайлова решила обратиться к Максиму Галкину*: «Ради детей, не позорь Аллу Борисовну».

Напомним, что в последнее время Примадонна не приезжает на родину. Она делится кадрами из Европы и просит за нее не переживать.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.