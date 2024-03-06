Бадоева впервые высказалась по поводу замены Галкина* в шоу «Лучше всех!»: «Я никогда не буду подражать никому»

Шоу «Лучше всех!» ведет Жанна Бадоева. Она заменила Максима Галкина*, который перестал вести проект, когда уехал из страны с семьей. Теперь он гастролирует в Литве, зарабатывая деньги на концертах. А в это время в России продолжает работать Бадоева.

Она также ведет еще одну передачу — «Жизнь других». Телеведущая призналась, что работать с детьми оказалось сложнее, чем она думала. На этот раз она впервые рассказала, как относится к прежнему ведущему.

«Я совершенно другая: иначе говорю, иначе реагирую. Мы отличаемся максимально. И это норма. Ведь я никогда не буду подражать никому, даже если мне нравится работа этого человека», — пояснила Жанна.

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Она добавила, что с самого начала была готова к тому, что ее будут сравнивать с Галкиным* и критиковать. Но телеведущая это осознавала, поэтому просто решила не читать комментарии. По мнению Бадоевой, высказывания людей — только эмоции. Она считает, что зритель не обязан ее любить, пишет KP.RU.

Напомним, что передача «Лучше всех!» выходит на Первом канале в 19:00.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.