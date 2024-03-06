«Завидуете ему? Что он в своем доме живет?»: россияне заступились за Михайлова после нападок Пугачевой

Алла Пугачева с наступлением весны стала чаще выходить на связь. Она находится в Европе, где на днях повеселилась с друзьями на яхте. Певица отпраздновала «День желтых цветов».
А в это время Стас Михайлов на одном из своих концертов обмолвился, что ему не нравятся артисты, которые, уезжая, плохо говорят о родине. Он также посчитал, что эмигранты вернуться на коленях и будут целовать ноги. Об этом узнала Примадонна и пришла в ярость. Она прервала молчание и ответила коллеге.
Певица сделала хриплый голос, пытаясь пародировать Михайлова. Она назвала себя старой и безголосой. Также артист обругала исполнителя хита «Без тебя».
«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что, давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, ей-богу, скажу, что думаю. Что я могу сейчас?» — сказала она, используя нецензурную брань.
Алла Пугачева записала видео, находясь в Европе. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
На пост Аллы Борисовны многие отреагировали негативно. Пользователи Сети посчитали, что она даже назвала дочку Кристину Орбакайте ненормальной, так как недавно она выступила в России. Другие заметили, что 74-летняя певица выглядит неестественно. Они осудили ее за использование фильтров, которые превратили ее лицо в восковое.
«Алла! Нельзя так! Это некультурно и неприлично! Он никогда и нигде не говорил плохого о вас! Завидуете ему? Что он в своем доме живет, а не шляется по гостиницам, как вы. Что он поет, а вы нет, что у него публика, а у вас нету», — высказалась stella_plovdiv.
«Она уже еле-еле говорит. Все пытается что-то», — заметила romashko__.
«Мне всегда было смешно, даже в былые времена... Алла весну разрешает. Бог все решает, а Алла себя кем возомнила?» — сказала ania.kadieva.
«Жалкое печальное зрелище», — высказалась lubimaya____333.
«Печальное зрелище! Может быть, Алла Борисовна, если вы такая «правильная и мудрая», не стоит и отвечать таким недостойным!» — посчитала inna30.03.
«Я так понимаю, что нормальные не собираются возвращаться в мою страну, а что же это получается, она свою Кристинку в ненормальные записала», — прокомментировала пост volchkovanm.
«Лицо словно каменное. Стала выглядеть очень неестественно», — заявила valinanina1.
Пока Михайлов не стал отвечать певице. А журналисты уже выяснили, что он действительно говорил об уехавших артистах, но не упоминал имя Пугачевой. Возможно, что он имел в виду Максима Галкина*, который на своих концертах шутит о коллегах и порой нелестно высказывается о местах, где раньше жил.
Добавим, что первое воскресение весны Алла Борисовна попросила за нее не беспокоиться. Она заверила, что просто живет также. Артистка готовится выпустить новые песни к своему юбилею, который состоится 15 апреля. А на днях она уже представила отрыв новой песни в Сети. Примадонна отметила, что делает это только ради своих поклонников. А вот хейтеры считают, что она просто хочет заработать еще больше денег.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Кристина Орбакайте заявила, что живет в России. Фото: Global Look Press