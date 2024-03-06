«Завидуете ему? Что он в своем доме живет?»: россияне заступились за Михайлова после нападок Пугачевой

Алла Пугачева с наступлением весны стала чаще выходить на связь. Она находится в Европе, где на днях повеселилась с друзьями на яхте. Певица отпраздновала «День желтых цветов».

А в это время Стас Михайлов на одном из своих концертов обмолвился, что ему не нравятся артисты, которые, уезжая, плохо говорят о родине. Он также посчитал, что эмигранты вернуться на коленях и будут целовать ноги. Об этом узнала Примадонна и пришла в ярость. Она прервала молчание и ответила коллеге.

Певица сделала хриплый голос, пытаясь пародировать Михайлова. Она назвала себя старой и безголосой. Также артист обругала исполнителя хита «Без тебя».