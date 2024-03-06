Наталья Водянова приехала на гала-ужин в Арабские Эмираты

Наталья Водянова снова стала выходить в свет. В последние два года она не ведет соцсети. Но недавно модель отметилась на Неделе моды в Париже. А 5 марта российская красавица приехала в Арабские Эмираты. Она решила посетить гала-ужин «Обнаженные сердца», который прошел в роскошном отеле Bulgari Resort в Дубае.

Многодетная мама произвела фурор, выбрав лук в королевском стиле. Она щегольнула в платье в пол из золотистой мерцающей ткани и черным бархатным корсетом с баской. Наталья открыла хрупкие плечи. Ее образ дополняли украшения Bulgari: колье, браслет, кольца, серьги — а также черная кожаная сумочка с золотой ручкой в виде змеи из коллекции Serpenti.