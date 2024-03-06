Бывший муж Бородиной Омаров подал заявление в ЗАГС с новой возлюбленной

43-летний бизнесмен Курбан Омаров недавно на отдыхе попросил руку и сердце своей возлюбленной по имени Валерия. Они не стали долго тянуть и уже 6 марта подали заявление в ЗАГС в Барвихе. Бывшаий возлюбленный Ксении Бородиной сделал это накануне дня рождения своей экс-жены. Некоторые поклонники решили, что он так ее дразнит. При этом Омаров не раскрыл дату свадьбы. Ранее он говорил, что торжество хочет устроить весной.

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Напомним, что Бородина развелась с ним в 2021 году. Сначала она ничего не говорила о причинах такого решения. Потом телеведущая дала понять, чтобы были измены. Омаров, в свою очередь, обвинял бывшую жену, что она крутила роман с его другом. Теперь они не общаются. Иногда телеведущая признается, что он редко видится с дочкой Теоной, хотя она не запрещала ему это делать.