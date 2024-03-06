Ираклию Пирцхалаве потребовалась срочная медицинская помощь на съемках

Ираклий Пирцхалава 6 марта попал в больницу. Он находился на съемках клипа на песню «Танцевать как Валера», когда почувствовал боль в коленях. Певец танцевал, когда получил травму. Ему потребовалась срочная медицинская помощь.
Врачи приехали и поставили артисту обезболивающий укол. После этого он решил продолжить съемки. и только когда все кадры для клипа были отсняты, артист отправился в больницу. Ему поставили диагноз — частичный разрыв мениска. Его привезли в к травматологу, где Ираклий сделал МРТ.
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«Второй день съемок проходил в психиатрической клинике, где мы с Пашей Деревянко играли двух психов. Мы были в смирительных рубашках, и вес тела распределился на колени. Уже на третьей площадке, в советской квартире, мы продолжили снимать сцены с танцами, после которых почувствовал боль. Спасибо Толе Руденко, который вовремя подскочил и помог мне», – поделился певец, пишет Телеграм-канал «Звездач».