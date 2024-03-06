Михайлов не произносил имя Пугачевой, высказываясь об уехавших артистах

6 марта в Сети разгорелся скандал. Алла Пугачева решила приструнить Стаса Михайлова. Она записала видеообращение, в котором обозвала певца, а также заявила, что «нормальные люди туда не вернутся».

Певица возмутилась тому, что исполнитель хита «Без тебя» сказал, что уехавшие из России звезды приползут на коленях и будут целовать ноги. Эти слова артист произнес на концерте после того, как увидел программу по одному из центральных каналов. Оказалось, что он не называл имя Пугачевой, а также других селебрити.

«Я же никогда ни о ком не говорю, тем более если не вижу человека в лицо. И в данном случае этого тоже не будет. Не будем называть по именам людей, которые говорят в адрес нашей страны нелицеприятные вещи», — говорил Михайлов.

Он добавил, что успешные люди не должны делать заявлений, уехав из страны. И тогда певец произнес фразу, которую растащили журналисты: «Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги!»

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Издание «МК» отмечает, что другие журналисты перепечатали новость и добавили имя Пугачевой. На самом деле Михайлов о ней ничего не говорил. Певец лишь обмолвился, что не слышал ее новую песню.