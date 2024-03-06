Ольга Бузова получила предложение руки и сердца от блогера на съемках шоу

Ольга Бузова мечтает о семье. Недавно она даже спросила, какие красивые даты подойдут для свадьбы в этом году своих фанатов. Оказалось, что телеведущей сделали предложение руки и сердца. Это случилось на съемках шоу «Это нормально?». Блогер Меружан Мовсисян встал на одно колено перед певицей. Она не могла сдержать улыбку.

«Выходи за меня! Ты хотела, и вот настал тот самый день!» — заявил блогер.

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Бузова была смущена. Она попросила Меружана подойти к ней. Какой ответ дала телеведущая пока остается тайной. Напомним, что артистка уже несколько лет одинока. Она признается, что мечтает о семье и детях. В последнее время Ольга не перестает мечтать о скорой свадьбе.