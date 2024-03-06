Земфира* может лишиться около девяти миллионов рублей авторских отчислений из России

Певица Земфира* уже давно не живет в России. Она переехала во Францию. Однако артистка получает авторские отчисления за свои композиции. Но 6 марта стало известно, что она может лишиться около девяти миллионов рублей авторских отчислений из России. Причиной этому может стать обсуждаемый в Госдуме запрет на такие выплаты иностранным агентам.

Отмечается, что Земфира* в год получает обычно 30 миллионов рублей. По данным телеграм-канала Mash, из этой суммы 9 миллионов авторских отчислений. А все потому, что певица сама пишет тексты и музыку. Ей идут все деньги, а у многих других артистов часть гонораров отходит команде, продюсерам и продакшену.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Закон о запрете выплачивать иноагентам денежные суммы по авторским и смежным правам Госдума может принять уже в марте. Большую прибыль могут потерять и другие ухавшие из России звезды: Noize MC*, Morgenshtern*, Монеточка*.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.