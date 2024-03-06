Алла Пугачева назвала Кристину Орбакайте ненормальной

Алла Пугачева 6 марта вышла на связь из Европы. Она была недовольна тем, что на родине ее называют старой и безголосой певицей. Также артистку возмутили слова Стаса Михайлова, который заявил, что эмигранты вернутся в Россию на коленях.

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Она эмитировала хриплый голос, пародируя коллегу. Примадонна стала подтрунивать над Михайловым, заявив, что встала бы на колени, но слишком стара. При этом звезда прошлась даже по дочке Кристине Орбакайте, которая на днях приезжала в Россию и выступала в Санкт-Петербурге.

Примадонна выразила свою позицию, заявив, что считала бы себя ненормальной, окажись она среди вернувшихся, пишет Telegram-канал Shot. Возможно, артистка понимает, что на родине ее творчество едва ли будет пользоваться популярностью. Хотя она и выпустила первый за 16 лет альбом «P.S», в котором собрала все старые песни. Ну а раз Кристина Орбакайте во всеуслышание заявила, что живет в России, то из вышесказанных слов понятно, как к дочери относится «сбежавшая» звезда эстрады.

Говоря о ненормальности, как посчитала общественность, под одну гребенку Алла Борисовна подогнала и собственную дочь, которой уже 52 года. В таком возрасте мало кто нуждается в советах. Интересно и другое, заявляя о том, что она не вернется на родину, Алла Пугачева явно запамятовала, что уже приезжала в Россию и даже останавливалась в подмосковном замке в деревне Грязь. Правда, тайком. Чтобы никто не узнал. Но скрыть свой приезд ей все-таки не удалось.