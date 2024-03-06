Алла Пугачева ответила Стасу Михайлову, который назвал ее безголосой: «Я бы встала на колени-то. Да ноги не те»

Алла Пугачева с наступлением весны стала чаще выходить на связь. На днях она отпраздновала «День желтых цветов». А 6 марта певица записала видеообращение, в котором ответила на нападки Стаса Михайлова. Он недавно заявил, что эмигрировавшие звезды «на коленях приползут и будут целовать ноги». Примадонна хриплым голосом стала подтрунивать над коллегой.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что, давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, ей-богу, скажу, что думаю. Что я могу сейчас?» — произнесла звезда, использовав далее нецензурную брань в адрес певца.

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Примечательно, что обычно Алла Борисовна молча реагирует на критику. Но порой она не выдерживает и публикует свои ответы злопыхателям. За последние два года артистка не раз делала громкие заявления, которые имели большой резонанс. Теперь певица дала понять, что пока возвращаться в Россию не намерена.