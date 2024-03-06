Костомаров заявил, что не хочет соревноваться с фигуристами с протезами: «Уже всем все доказал»

Роман Костомаров решил принять участие в съемках фильма, где подробно расскажут историю его болезни, борьбы за жизнь и тяжелой реабилитации после ампутации ступней и кистей рук. Фигурист после всех трудностей продолжает кататься на коньках, пробует вставать на лыжи, плавать. 6 марта он собрал пресс-конференцию, где появился с женой Оксаной Домниной. Пара призналась, что в съемках участвовали их дети.

«Дочке Анастасии понравилось сниматься в фильме, а сын Илья жил своей жизнью, его не сильно затрагивали», — отметила Оксана.

Сам Роман рассказал, что в какой-то момент его терзали мысли, что стоит ли так жить дальше. Но поддержка родных ему помогла. Однако он не стал скрывать, что не намерен участвовать в соревнованиях с другими спортсменами с протезами.

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