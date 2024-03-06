Переживший ампутацию Роман Костомаров о своей жене: «70% мужиков не выдержали бы того, что выдержала Оксана»

Роман Костомаров решил раскрыть подробности болезни, которую пережил в 2023 году. Он потерял ступни ног и кисти рук из-за некроза. Также фигурист пережил кому. Теперь он проходит реабилитацию, учится ходить на протезах и даже уже катается на фигурных коньках.
6 марта спортсмен собрал пресс-конференцию, так как скоро выйдет фильм о том, что он пережил. Костомаров поблагодарил не только врачей, но и жену Оксану Домнину, которая все трудности прошла вместе с ним.
«Говорят, женщины слабый пол. Но думаю, процентов 70% мужиков не выдержали бы того, что выдержала Оксана. Я ей благодарен за все!» — заявил он.
«Для меня было самое важное, чтобы Роман был занят. А съемки давали занятость. Это помогало ему восстанавливаться. Я восхищаюсь мужем, его силой духа», — поделилась жена фигуриста.
Также Роман добавил, что его болезнь была очень страшной. Очень мало людей после такого выживают.
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«Первое время я думал, зачем мне жить с такими последствиями. Но спасибо врачам за их работу. Я хотел жить. Пусть это дается нелегко, но я постепенно восстанавливаюсь. После этой болезни выживает 2% из 100.
Меня возили к мальчику 14 лет с аналогичным случаем, у него почернели руки и ноги. Это было страшно. Через месяц он умер. А меня же спасло сердце и спортивная закалка», — рассказал спортсмен.