Переживший ампутацию Роман Костомаров о своей жене: «70% мужиков не выдержали бы того, что выдержала Оксана»

Роман Костомаров решил раскрыть подробности болезни, которую пережил в 2023 году. Он потерял ступни ног и кисти рук из-за некроза. Также фигурист пережил кому. Теперь он проходит реабилитацию, учится ходить на протезах и даже уже катается на фигурных коньках.

6 марта спортсмен собрал пресс-конференцию, так как скоро выйдет фильм о том, что он пережил. Костомаров поблагодарил не только врачей, но и жену Оксану Домнину, которая все трудности прошла вместе с ним.

«Говорят, женщины слабый пол. Но думаю, процентов 70% мужиков не выдержали бы того, что выдержала Оксана. Я ей благодарен за все!» — заявил он. «Для меня было самое важное, чтобы Роман был занят. А съемки давали занятость. Это помогало ему восстанавливаться. Я восхищаюсь мужем, его силой духа», — поделилась жена фигуриста.

Также Роман добавил, что его болезнь была очень страшной. Очень мало людей после такого выживают.

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