Роман Костомаров о возращении на лед: «Чувствовал себя как участник проекта «Звезды на льду», не умеющий кататься»

Роман Костомаров снялся в фильме, в котором покажут, какие трудности он пережил в 2023 году. Примечательно, что он 6 марта собрал пресс-конференцию. Олимпийский чемпион пришел с женой Оксаной Домниной. Он рассказал, что съемки проходили даже в Большом театре. Спортсмен похвастался, что должен выйти и сериал, в который войдут эпизоды из его молодости, детства, карьеры. Одним из вариантов названия картины был «Путь тореадора».

После выхода из больницы Роман приложил все усилия, чтобы вернуться к прежней жизни. Не так давно он впервые на протезах встал на коньки. Фигурист показал, что может кататься на льду, как и раньше. Но он не стал утаивать, что это было сложно.

«После того как вышел на лед после случившегося, чувствовал себя как участник проекта «Звезды на льду» со стороны звезд, которые не умеют кататься», — поделился Костомаров.

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Он также напомнил, что первое время его посещали мысли, зачем жить с такими последствиями. Но благодаря заботе врачей и родных спортсмен снова захотел жить.