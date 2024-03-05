Лера Кудрявцева призналась, что кушает ночами после операции: «Еще неделя на больничном и я начну мычать»

Лера Кудрявцева продолжает находиться на больничном после сложной операции. Она травмировала ногу в области коленки. Восстановление порванной коленной связки занимает много времени. Лишь недавно телеведущей сняли швы. Она находится в своей квартире в Москве.

Блондинка порой демонстрирует отекшую ногу во время перевязок. Она призналась, что уже пытается ходить на костылях, но испытывает сильную боль. Но большую часть времени Лера находится в кровати. Она переживает за свой вес, так как уверена, что поправилась.

«Лежу и ем. Лежу и ем. В наше время постоянство — уже хорошо. Хоть какая-то стабильность теперь. Даже не могу встать на весы, сколько я нажрала узнать. Такое ощущение, что это никогда не кончится, хотя с операции прошла всего неделя», — отметила ведущая шоу «Секрет на миллион».

Но Лере некогда расслабиться, так как она регулярно сдает анализы и делает УЗИ. Порой она дает себе поплакать. По словам телеведущей, кормит ее сестра, которая живет в соседнем подъезде. Она не стала утаивать, что ест даже по ночам. Блондинка уверена, что деградирует.

«На кровати разложены книги, можно посмотреть фильмы. Но! Я уже пару дней смотрю как люди жрут! Еще неделя на больничном, и я начну мычать, прости Господи…» — написала она в соцсети.

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Напомним, что всех родных Кудрявцева отправила отдыхать. Ее мама, дочка Мария и даже муж Игорь Макаров находятся в санатории.