Зепюр Брутян и Павел Прилучный вместе появились на премьере фильма «Онегин»

5 марта в Москве состоялась премьера фильма «Онегин», который снял режиссер Сарик Андреасян. Увидеть его работу, основанную на романе Александра Пушкина, пришло много селебрити. На ковровой дорожке отметились: Эвелина Бледанс, Владимир Вдовиченков, Ирина Безрукова, Елена Захарова, Федор Добронравов.

А также на мероприятии появился Павел Прилучный, который не раз работал с Сариком, в том числе снялся в его сериале «Жизнь по вызову». Режиссер считает его одним из лучших актеров.

Прилучный приехал с женой Зепюр брутян. Они оделись в одном стиле total black. Если артист был в брюках с подтяжками и джемпере, то его возлюбленная облачилась в кожаный топ без рукавов и брюки клеш. Актер не переставал обнимать свою молодую жену.

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Добавим, что у пары растет сын Микаэль, которому уже 10 месяцев. Брутян успела вернуться в форму. Она почти каждый день посещает спортзал и следит за питанием с тех пор, как родила первенца. Супруги впервые за долгое время вышли в свет вместе. Напомним, что большая премьера фильма «Онегин» намечена на 7 марта.