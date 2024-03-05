Евгений Петросян вышел в свет после операции на руке: «Чудеса медицины»

Евгений Петросян 5 марта появился на публике. Это его первый выход в свет после операции на сломанной руке. Он пришел на премьеру фильма «Онегин» Сарика Андреасяна. Юморист выглядел посвежевшим и даже похудевшим.

Он в костюме с клетчатым жакетом и галстуком с причудливым принтом предстал на ковровой дорожке. Гипс с руки ему сняли еще раньше. Он хвастался об этом несколько дней назад, когда дал концерт. На этот раз артист рассказал о своем самочувствии.

«Я здоров. Чудеса медицины», – поделился Петросян.

У него журналисты поинтересовались, получал ли он признания в любви от женщин.

«Бывало», – заверил юморист.

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Напомним, что Евгений Ваганович состоит в браке с Татьяной Брухуновой. У пары подрастает сын Ваган. В феврале он упал, когда в Мосвке был гололед. У артиста был перелом предплечья, поэтому ему пришлось вставить в руку титановые пластины. Однако 78-летний Петросян быстро восстанавливается после операции.