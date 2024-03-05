Эвелина Бледанс пришла в кружевной блузке Людмилы Гурченко на премьеру фильма «Онегин»

Эвелина Бледанс 5 марта вышла в свет. Она посетила пред-показ фильма «Онегин». Роман Александра Пушкина решил показать на экранах режиссер Сарик Андреасян. Для такой яркой премьеры Эвелина выбрала необычный образ. Она появилась на ковровой дорожке в образе в стиле XIX века.

Артистка призналась, что ее шляпка действительно XIX века, а черная кружевная блузка принадлежала Людмиле Гурченко. По словам знаменитости, она взяла наряд из музея великой актрисы.

Корреспонденту Teleprogramma.pro Бледанс рассказала, должна ли женщина первой признаваться в любви.

«Я всегда так делаю, поэтому абсолютно уверена, что должна и делать это совершенно не постыдно», — отметила она.

Актриса добавила, что если признавалась в любви первой, то мужчины женились на ней.