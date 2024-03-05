Эвелина Бледанс пришла в кружевной блузке Людмилы Гурченко на премьеру фильма «Онегин»

Людмила Гурченко была настоящей модницей. Фото: Global Look Press

Актриса Эвелина Бледанс выбрала необычный образ для появления на публике.

Эвелина Бледанс 5 марта вышла в свет. Она посетила пред-показ фильма «Онегин». Роман Александра Пушкина решил показать на экранах режиссер Сарик Андреасян.  Для такой яркой премьеры Эвелина выбрала необычный образ. Она появилась на ковровой дорожке в образе в стиле XIX века. 

Артистка призналась, что ее шляпка действительно XIX века, а черная кружевная блузка принадлежала Людмиле Гурченко. По словам знаменитости, она взяла наряд из музея великой актрисы. 

Корреспонденту Teleprogramma.pro Бледанс рассказала, должна ли женщина первой признаваться в любви. 

«Я всегда так делаю, поэтому абсолютно уверена, что должна и делать это совершенно не постыдно», — отметила она.

Актриса добавила, что если признавалась в любви первой, то мужчины женились на ней.

Эвелина Бледанс в блузке Людмилы Гурченко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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