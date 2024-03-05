Певица Лолита рассказала, что вернулась в Россию: «Кто что везет из Болгарии, а я помойное ведро»

Лолита Милявская осталась без концертов. После участия в вечеринке Насти Ивлеевой ей также объявили бойкот на телевидении. Она решила устроить себе отдых, поэтому уехала в свой дом в Болгарии. Певица собиралась вернуться в Россию еще в феврале, но у нее собака подралась с двумя псами, поэтому питомцу потребовался уход. Но 5 марта она все же прилетела в Москву.

Артистка вышла на связь из своей квартиры. Она похвасталась, что разобрала чемодан. Так как у Лолиты сбился режим, она предпочла лежать на диване.

«Привезла много моющих средств для унитазов, для мебели. Ведро помойное в офис привезла. Кто что везет из Болгарии, а я помойное ведро, потому что лень по Москве шастать искать. Теперь в офисе будет», — поделилась Милявская в соцсети.

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К слову, ранее Иван Охлобыстин заявил, что ему жалко певицу. Но актер уверен, что у нее со временем все наладится, так как она искренний человек. А вот у Филиппа Киркорова, по его мнению, теперь проблемы будут постоянно возникать, так как любовь народа не вернуть.