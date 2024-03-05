Актер Вдовиченков признался, что у него появился внук: «Похож на маму»

5 марта в Москве состоялся пресс-показ фильма «Онегин» Сарика Андреасяна. В кинотеатре собрались актеры, которые приняли участие в проекте. Одним из первых приехал Владимир Вдовиченков. Он сыграл в фильме рассказчика.

Примечательно, что эту же роль он играет и в Театре имени Вахтангова. Актер отметил, что ему все было знакомо, когда он приступил к съемкам в картине Сарика. Также на премьере, где побывал корреспондент Teleprogramma.pro, артист поделился личной радостью. Он стал дедушкой.

«У меня внук родился 2 декабря. Зовут Михаил. Сейчас в Санкт-Петербурге. Похож на маму», — рассказал Вдовиченков.

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Напомним, что у него от второй жены Анны Коневой есть сын Леонид, которому 31 год. От Ольги Филипповны у него растет дочка Вероника, которой 19 лет. Уже восемь лет актер счастлив в браке с Еленой Лядовой.