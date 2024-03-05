Буйнов рассказала, как добился прощения у жены с помощью подарка: «Повесил тебе бусики и ты моя сразу на веки»

Александр Буйнов редко говорит о личной жизни. Он состоит в браке с избранницей по имени Алена. У них нет общих детей. В интервью артист рассказал, что никогда не выбирает для нее подарки, так как она сама может купить все, что захочет. Но певец регулярно покупает для нее цветы. Однако Буйнов вспомнил, что однажды поругался с ней и поехал выбирать ей подарок вместе с подругой.

По словам певца, ему удалось скопить хорошую сумму, но на ожерелье не хватило. Подруга выбрала нитку жемчуга, а он предпочел дорогую нитку. На следующий день у супруги был день рождения. Но он снова едва все не испортил шуткой.

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